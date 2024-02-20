خطورة البيض غير المطبوخ جيدا.. قصة مؤلمة لطفل بريطاني نجا من الموت بأعجوبة

كاد طفل بريطاني أن يفقد حياته، بعد تناوله وجبة بيض في فندق، حيث أصيب بحالة تسمم ناتجة عن عدوى السالمونيلا، ما أدى إلى إصابته بفشل كلوي وصدمة نفسية.

وفي تفاصيل الحادثة، كانت عائلة بريطانية تتناول وجبة الإفطار في أحد الفنادق، حيث كان البيض أحد الأطباق الرئيسية على الطاولة.

وجبة بيض كادت أن تنهي حياة طفل

وبعد دقائق قليلة من تناول وجبة الإفطار، أصيب الطفل، البالغ من العمر 8 سنوات، بحالة إعياء شديدة نقل على أثرها إلى المستشفى.

وبعد الفحص، أكد الطبيب المعالج للطفل أنه تعرض لحالة تسمم غذائي ناتجة عن عدوى السالمونيلا، وذلك بعد تناوله البيض.

أعراض الإصابة بعدوى السالمونيلا

وعانى الطفل من أعراض قاسية، مثل تقلصات شديدة في المعدة، وإسهال، وحمى، قبل تشخيصه بعدوى السالمونيلا.

وعلى الرغم من محاولات العلاج، لم يتعافى الطفل بشكل كامل، ولا زال يعاني من صعوبات في تناول الطعام، فضلًا عن إصابته بصدمة نفسية تمنعه في الكثير من الأحيان من النوم ليلاً.

وأدت الحالة الصحية السيئة للطفل إلى استعانته بكرسي متحرك، ولا زال يخضع لاختبارات دم منتظمة لمراقبة صحته.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن عدوى السالمونيلا تأتي نتيجة عدم طهي البيض بشكل جيد، كما يمكن أن تنتقل من خلال تناول اللحوم والدواجن غير المطهوة بشكل كافٍ.

وتُعدّ هذه الحادثة بمثابة تحذير من مخاطر عدم طهي الطعام بشكل جيد، خاصةً البيض واللحوم والدواجن، لما قد يسببه من حالات تسمم خطيرة، قد تُهدد حياة الإنسان.