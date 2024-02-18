موعد الأيام البيض في شهر شعبان.. و9 أيام يستحب صيامها تبدأ غدا

شهر شعبان من الشهور المُفضلة لصيام التطوع، إذ وردت عن النبي أحاديث تشجع على صيامه، خاصة أيام الاثنين والخميس، والتي توافق 13 و14 و15 من كل شهر عربي.

ويستعرض التقرير التالي موعد الأيام البيض في شهر شعبان 1445، وتواريخ 9 أيام يستحب ويسن صيامها، وتبدأ غدا.

موعد الأيام البيض في شهر شعبان

وعن موعد الأيام البيض في شهر شعبان 1445، ورد حديث حسن في صحيح النسائي رواه أبو ذر الغفاري قال فيه: أمرنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن نصومَ منَ الشَّهرِ ثلاثةَ أيَّامِ البيضِ ثلاثَ عشرةَ وأربعَ عشرةَ وخمسَ عشرة.

ويحل موعد الأيام البيض في شهر شعبان 1445 هجريا الموافق 2024 ميلاديا في الأيام الآتية:

1- الجمعة 13 شعبان الموافق 23 فبراير 2024 «من الأيام البيض».

2- السبت 14 شعبان الموافق 24 فبراير 2024 «من الأيام البيض».

3- الأحد 15 شعبان الموافق 25 فبراير 2024 «من الأيام البيض».

أيام الصيام المستحبة في شعبان

وبالإضافة إلى الأيام البيض في شهر شعبان هناك أيام مستحب صيامها أيضا، وهي أيام الاثنين والخميس، ويتبقى في الشهر 6 أيام منها، لتصل عدد الأيام المستحب صيامها في شهر شعبان إلى 9 أيام، والأيام الست هي:

- الاثنين 9 شعبان الموافق 19 فبراير 2024.

- الخميس 12 شعبان الموافق 22 فبراير 2024.

- الاثنين 16 شعبان الموافق 26 فبراير 2024.

- الخميس 19 شعبان الموافق 29 فبراير 2024.

- الاثنين 23 شعبان الموافق 4 مارس 2024.

- الخميس 26 شعبان الموافق 7 مارس 2024.

فضل الصيام فى شهر شعبان

وبخصوص فضل الصيام في شهر شعبان، ورد حديث في صحيح البخاري عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَصُومُ حتَّى نَقُولَ: لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتَّى نَقُولَ: لا يَصُومُ، فَما رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إلَّا رَمَضَانَ، وما رَأَيْتُهُ أكْثَرَ صِيَامًا منه في شَعْبَانَ.

كما ورد في صحيح البخاري حديث روته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أكْثَرَ مِن شَعْبَانَ، فإنَّه كانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكانَ يقولُ: خُذُوا مِنَ العَمَلِ ما تُطِيقُونَ، فإنَّ اللَّهَ لا يَمَلُّ حتَّى تَمَلُّوا. وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما دُووِمَ عليه وإنْ قَلَّتْ، وكانَ إذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا.