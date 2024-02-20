ضبط 3 تجار مخدرات بحوزتهم مضبوطات بـ3 ملايين جنيه في الإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، أنّ عددا من العناصر الإجرامية تتاجر في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة مركزي شرطة الإسماعيلية - أبو صوير مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم على النحو التالي، وجرى ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجراما، و5 كيلوجرام لمخدر الهيروين، وميزان حساس.

كما جرى ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات، و3 كيلوجرامات لمخدر الهيروين، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.