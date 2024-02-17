ضبط سيدة ومسجلي خطر بأسوان بتهمة محاولة غسل 50 مليون جنيه من المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (سيدة وشخصين «لأحدهم معلومات جنائية» – مقيمون بدائرة مركز شرطة أسوان) بتهمة محاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(50 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.