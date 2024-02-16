حملات أمنية موسعة على تجار المخدرات في 3 محافظات

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الإسكندرية - أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق نتائج إيجابية.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عدد (4) قضايا اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية لمخدري الحشيش، الهيروين).. بحوزة (4 متهمين).

ضبط عدد (6) قضايا سلاح بواقع (6 قطع سلاح أبيض) بحوزة (6 متهمين).

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (2) قضية اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,400 كيلوجرام لمخدر الحشيش- 4 كيلوجرامات لمخدر البانجو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (متهمين، لأحدهما معلومات جنائية ) وكذا ضبط (فرد محلى).

تنفيذ عدد (790) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (4) قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (8 كيلوجرامات لمخدر الحشيش– 5,500 كيلوجرام لمخدر البانجو– 6 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (2 فرد محلي وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.