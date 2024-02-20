هل تعاني من السعال؟.. احذر 3 علامات تستوجب زيارة الطبيب

هل تعاني من السعال؟، هل تشعر بآلام شديدة تؤثر على الجسم بسبب البرد؟، هل يختلط عليك الأمر في معرفة متى يجب الذهاب إلى الطبيب؟، أسئلة كثيرة تشغال بال الكثيرين عند إصابتهم بالأنفلونزا، إلا أنه يجب الحذر من 3 علامات إذا ظهرت عليه، يجب التوجه فورا إلى زيارة الطبيب، لتأثيرها الشديد على الجسم، وإذا تفاقمت ينتج عنها الكثير من الأعراض الشديدة.

احذر 3 علامات في دور السعال تستوجب زيارة الطبيب

الإصابة بالسعال يجعل الجهاز التنفسي يتهيج ويؤثر على الممرات التنفسية، ويحدث إثر ذلك العديد من الأعراض التي تستلزم الذهاب إلى الطبيب، وبحسب الدكتور محمد البتانوني، أستاذ الامراض الصدرية، قائلا خلال حديثه لـ«الوطن»: «دور السعال بيكون شديد وبيأثر على الصحة، والرئتين بيكونوا تحت ضغط كبير، وفي علامات وأعراض شديدة بتنتج من السعال منها تفاقم أعراض الصداع، وصفير وحشرجة الصدر أثناء التنفس، والشعور بامتلاء الأمعاء والبرد في المعدة لازم الذهاب للطبيب».

متى تزور الطبيب؟

السبب الرئيسي للسعال هو حدوث عدوى في الجهاز التنفسي، وأكد «البتانوني»، أنه يجب فورًا علاج هذه الأعراض عند الظهور، لأنها إشارة إلى وجود عدوى بكتيرية شديدة مدمرة للرئة: «فورًا عند ظهور أعراض الصداع وضيق التنفس وآلام المعدة يجب التوجة إلى الطبيب، لأن زيادة السعال وظهور هذه العلامات بتأثر على الغشاء المخاطي للبلعوم أو اللوز كل ما السعال بيزيد، وده بيأثر أعراضه على الجسم».