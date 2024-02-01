بكتيريا يمكن مواجهتها بـ3 مشروبات.. ما سر آلام الكلى أثناء الإصابة بالبرد؟

نزلات البرد من الأمراض الشائعة خلال فصل الشتاء، وقد تؤثر على عدد من الأجهزة في الجسم، منها الكلى، التي تظهر لها بعض الأعراض، وتؤثر على أداء الجسم، ويشعر بتأثيراته أكثر مرضى الكلى، لذا نقدك كل ما تريد معرفته عن تأثير البرد على الكلى، وطرق علاج الأعراض.

كيف يؤثر البرد على الكلى؟

تقول الدكتورة هايدي فايز، أخصائي طب الباطنة والجهاز الهضمي، خلال حديثها لـ«الوطن»، إن نزلات البرد تتسبب في كثير من المشكلات للكلى، منها الالتهابات والمغص الكلوي: «قد يتسبب البرد في آلام شديدة بالكلى، ينتج عنها تضرر الكلى، بسبب انتشار العدوى البيكتيرية في الجسم، التي تتركز من خلالها تركز البكتيريا والفيروسات في الكلى، ويحدث انقباض في الأوعية الدموية، بسبب ذلك».

ما أعراض تأثر الكلى بالبرد؟

أشارت «هايدي»، إلى أن الأعراض تتمثل في التالي:

- ألم شديد في الجانبين.

- الشعور بألم أسفل الظهر.

- آلام المعدة المستمرة التي لا تزول.

- الشعور بالغثيان.

- القيء الشديد.

- الشعور بالحمى.

- الشعور بالقشعريرة الشديدة في الجسد.

علاج آثار البرد على الكلى

يوضح الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والباطنة والكبد، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن سبب تأثر الكلى عند الإصابة بنزلات البرد، ترسب البكتيريا في المسالك البولية، ما قد يؤثر على مجرى البول، ما يسبب آلالام.

وأوضح أنه عند الشعور بآلام الكلى أثناء الإصابة بنزلات البرد، يتوجب استشارة الطبيب، لافتا إلى أن العلاج في تلك الحالة يعتمد على:

- تحسين أداء الأعضاء الحيوية، مع الحرص على نظام صحي لتغذية الجسم.

- حسب شدة الالتهاب يكون الدواء، فمثلًا الشعور بشدة البرد، يلزمه تناول المضاد الحيوي من الباراسيتامول لتسكين الآلم، وليس منها ضرر.

- تجنب مضادات الالتهاب.

كيف تتخلص من وجع الكلى؟

أوضح عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه، لـ«الوطن»، أن تقليل الشعور بالألم في الكلى، يكون من خلال:

- اعتماد نظام غذائي صحي.

- تقليل الكافيين في المشروبات: «الكافيين بيبقى شديد جدًا على المعدة، فلازم نبعد عنه لتسكين الألم».

- تناول المشروبات العشبية كمادة دافئة على البطن.

- تناول الماء والسوائل بانتظام.

- تناول الكرفس يمكن أن يزيل السموم من الجسم، وينقي الكلى ويعالج البرد.

- شراب الليمون يساعد على علاج المغص الكلوي.

- تناول البرتقال مع الماء ويشرب على فترات طوال اليوم.