جامعة الإسكندرية تبحث إعفاء طلاب الدراسات العليا من تقديم الرسائل بالشكل التقليدي

ناقش الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد اليوم الثلاثاء، مقترح إعفاء طلاب الماجستير والدكتوراه من تقديم الرسالة العلمية بالشكل التقليدي المتعارف عليه، على أن يقوم الطالب بنشر بحثين، أحدهما مستخلص من الرسالة العلمية original paper، والبحث الآخر عبارة مقالة مرجعية review article في مجال التخصص الدقيق على الأقل في أحد الدوريات العلمية المصنفة عالميا في قائمة أفضل 25% «Q1» بقواعد بيانات كلاريفيت.

كما تم مناقشة مقترح إعفاء طالب الدكتوراه من تقديم الرسالة بالشكل التقليدي المتعارف عليه، على أن يقوم الطالب بنشر ثلاثة أبحاث، اثنين منهم مستخلصين من الرسالة العلمية Original Paper، والبحث الثالث كمقالة مرجعية Review Article في مجال التخصص الدقيق على الأقل في أحد الدوريات العلمية المصنفة عالميا في قائمة افضل 25% «Q1» بقواعد بيانات كلاريفيت، وأشار سعيد ان ذلك المقترح يهدف إلى المساهمة في الارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية عالميا، وزيادة الإنتاج من النشر العلمي في الدوريات والمجلات العلمية الدولية.

موضوعات لجنة المعيدين والمدرسين المساعدين

كما ناقش المجلس موضوعات لجنة المعيدين والمدرسين المساعدين، والبعثات والإجازات الدراسية للحصول على الماجستير والدكتوراة، ومقترح تنفيذ توصيات تقرير التحديات التي تواجه البحث العلمي بجامعة الإسكندرية.

موافقات على مذكرات تفاهم مع جامعة الإسكندرية

ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وشركة السويدي إلكتريك، وتجديد مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية الخاصة بإنشاء مركز الإسكندرية للدراسات الهيليلنستية، وإتفاقية الرعاية بين الوكالة الفرنكوفونية ونادي الطلاب في شبكة الأندية القيادية للطلاب الناطقين بالفرنسية.