كيفية تسجيل مقررات الترم الثاني في جامعة الإسكندرية.. 7 خطوات بسيطة

بدأت عملية تسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني في كليات جامعة الإسكندرية، بنظام التسجيل الإلكتروني عبر مواقع الكليات المختلفة، وفقًا لضوابط عدة، بهدف إعطاء أفضلية للطلاب المتقدمين.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات تسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني في جامعة الإسكندرية، من خلال رابط التسجيل الإلكتروني عبر موقع كل كلية من كليات الجامعة.

خطوات تسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني جامعة الإسكندرية

تبدأ خطوات تسجيل المقررات جامعة الإسكندرية، بالوصول إلى موقع الكلية التابع لها الطالب، واتباع الخطوات التالية:-

- إدخال الرقم القومي في خانة كود الطالب.

- إدخال كلمة السر.

- الضغط على البيانات والسجل الأكاديمي.

- يدخل الطالب على «تسجيل المقررات».

- اختيار المادة الأولى ثم الضغط على حفظ ثم عمل «refresh» للصفحة

- اتباع الخطوة السابقة في المقررات كافة.

- طباعة استمارة تسجيل المقررات.

ضوابط تسجيل المقررات بجامعة الإسكندرية

- يجب التأكد من اجتياز متطلبات التسجيل الخاصة بالمقرر المرغوب التسجيل فيه.

- مسموح بالتسجيل مرة واحدة فقط.