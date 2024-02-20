تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024.. تعليمات مهمة وعاجلة للمدارس

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الدبلومات الفنية «صناعي، تجاري وفندقي وزراعي» بسرعة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات وذلك بالبريد الموحد الخاص بالطالب.

تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024

ووجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات بشأن تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024، مشيرا إلى أنه يتم تحرير كشوف 12 (د) امتحانات الدبلومات الفنية من أصل وصورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من المدرسة مستكملة البيانات بأسماء الطلاب المدونة ويتم تخصيص كشوف لكل نوعية من الطلاب - كل شعبة على حده «نظاميون- خدمات- منازل- عمال - وافدون» على أن يكون العنوان مقرونا به رقم تليفون الطالب أو ولي الأمر أو أقرب رقم تليفون حتى يمكن الرجوع إليه مع ضرورة تدوين الرقم القومي لجميع الطلاب، ومدونا بها الإقرارات التالية:

- إقرار من مدير المدرسة بأن جميع الطلاب المدونة أسمائهم بهذه الكشوف مستوفون لشروط التقدم للامتحان.

- إقرار معتمد مختوم بخاتم شعار الجمهورية من إدارة المدرسة بأن جميع الطلاب المتقدمين لامتحان الدبلوم قد اجتازوا بنجاح امتحانات النقل من الصف الأول إلى الثاني، ومن الصف الثاني إلى الثالث)، وبالنسبة لطلاب تغيير المسار من الصف الثاني إلى الثالث).

- إقرار بأن البيانات المدونة بالاستمارة الالكترونية وصورة الطالب الملصقة صحيحة وحررت الاستمارة بخط يد الطالب.

- إقرار معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية من إدارة المدرسة بأن جميع الطلاب المتقدمين أصل الجنسية مصري « يحملون الجنسية المصرية».

- لا يجوز قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية المهنية بالمدارس الثانوية الفنية (العام) ويتقدم على نظام التعليم المهني زراعي - فندقي - صناعي) حسب تخصصه.

الطلبة الراسبين في العام الدراسي الماضي

- إقرار معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية من إدارة المدرسة بأن جميع الطلاب المتقدمين امتحان دبلوم المدارس الفنية تجارى - فندقي - زراعي - صناعي) نظام السنوات الثلاث والخمس أدوا امتحان الصف الثاني - الرابع من مدرسة فنية تجارى - فندقي - زراعي - صناعي) كل في نوعيته.

- يطبق على الطلبة الراسبين في العام الدراسي الماضي 2022/2023 القرار الوزاري رقم 265 بشأن تقدمهم لامتحان الدبلوم هذا العام 2023/2024 في المواد التي رسبوا فيها فقط وعلى المدرسة عمل كشوف 12 لهؤلاء الطلاب كل تخصص على حده منفصلا عن كشوف الطلاب المنقولين.

- يتم تحرير كشوف بأسماء الطلبة الراسبين لكل تخصص موضح أمام اسم كل طالب مواد رسوبه والمواد التي سيتم امتحانه فيها وكذا عدد مرات تقدمه للامتحان مع ذكر عام التقدم وترسل مع كشوف 12 د الاستمارة الالكترونية وتكون معتمدة من المدرسة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع الطالب بالعلم وفي حالة وجود أي خطأ بهذه الكشوف ترد مع مندوب المدرسة للتصويب وتوقيع الطالب عليها مرة أخرى واعادتها الى لجنة النظام والمراقبة المختصة.