هبوط في سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد 18-2-2024

تراجعت الفراخ البيضاء في المزرعة والأسواق، إذ سجَّلت نحو 92 جنيهًا في المزرعة، مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس، وتُباع الفراخ البيضاء اليوم الأحد 18-2-2024 للمستهلك بنحو 98 جنيهًا بقيمة تراجع بلغت 5 جنيهات، حيث كانت تُباع أمس للمستهلك بـ103 جنيهات.

تنشر «الوطن» أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 18-2-2024 في المزرعة والمحلات أي للمستهلك وتكون كالتالي:

أسعار الفراخ الحمراء

ووصلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» إلى نحو 112 جنيهات في أرض المزارع، كما يصل سعر الكيلو للمستهلك إلى نحو 117 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الأحد 18-2-2024 بنحو 114 جنيها في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 128 جنيهًا للكيلو.

- روزي برابر 12 جنيهًا.

- بط مسكوفي آر 45 جنيهًا.

- كتكوت أبيض شركات 22 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 8 جنيهات.

- كتكوت فيومي وروزي 17 جنيهًا.

- بلدي هجين عال 9.5 جنيه.

- كتكوت جيل ثانٍ 13.5 جنيه.

- كتكوت ساسو جيل أول 23 جنيهًا.

- بط فرنساوي 35 جنيهًا.

- بط مولار 44 جنيهًا.