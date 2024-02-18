أسعار الفراخ اليوم للمستهلك في الأسواق.. انخفضت 5 جنيهات

شهدت أسعار الفراخ اليوم للمستهلك، انخفاضا ملحوظا في الأسواق والمنافذ، حيث تراجعت الفراخ البيضاء في المزرعة، مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس وتباع الفراخ البيضاء اليوم الأحد 18-2-2024 للمستهلك بنحو 98 جنيها بينما كانت تباع أمس للمستهلك بقيمة 103 جنيهات، ومن خلال السطور التالية ترصد لكم «الوطن» كافة التفاصيل والأسعار حول أسعار الفراخ اليوم وفقا لما أعلنته بورصة الدواجن:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

سعر الفراخ البيضاء يتراوح بين 98 إلى 102 جنيها للكيلوجرام.

سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء يتراوح بين 81 إلى 87 جنيها.

أسعار الفراخ الساسو اليوم للمستهلك

بلغ سعر الفراخ الساسو ما بين 110 إلى 120 جنيها للكيلوجرام.

أسعار الفراخ البلدي اليوم للمستهلك

تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم بين 123 إلى 133 جنيها.

أسعار البط اليوم للمستهلك

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 إلى 65 جنيها.

سجل سعر لحم البط المسكوفي ما بين 90 إلى 91 جنيها.

بلغ سعر لحم البط المولار ما بين 60 إلى 61 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم للمستهلك

سعر كتكوت أبيض شركات يتراوح بين 31 إلى 38 جنيها.

سعر كتكوت أبيض قطعان، يتراوح ما بين 30 إلى 30.25 جنيها.

سعر كتكوت ساسو، يتراوح بين 10.5 إلى 11.5 جنيه.

سعر كتكوت ساسو بيور يتراوح بين 11.5 إلى 12.5 جنيها.

سعر كتكوت بلدي حر يتراوح ما بين 4.5 إلى 5.5 جنيه.

سعر كتكوت روزي بيور يتراوح ما بين 10.5 إلى11.5 جنيه.