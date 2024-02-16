بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-2-2024.. تراجع الفراخ البيضاء 3 جنيهات

أعلنت بورصة الدواجن تراجع الفراخ البيضاء بقيمة 3 جنيهات للكيلو، إذ سجلت في المزرعة 90 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس 93 جنيهًا بالمزرعة وتباع الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 16-2-2024 للمستهلك بنحو 96 جنيهًا بينما كانت تباع أمس بـ99 جنيهًا.

التسعيرة الرسمية

تواصل أجهزة الدولة شن حملاتها الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار وفق التسعيرة المقررة من قبل الحكومة منعًا لاحتكار السلع أو البيع خارج التسعيرة لتحقيق أرباح بالمخالفة للقانون، وتقوم الجهات الرقابية بتحرير المحاضر للمخالفين وتقدمهم إلى جهات التحقيقات لاتخاذ اللازم قانونًا حيال تلك المخالفات.

تنشر الوطن سعر الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 16-2-2024 في المزرعة والمحلات أي للمستهلك وتكون كالتالي:

أسعار الفراخ الحمراء

ووصلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» إلى نحو 110 جنيهات في أرض المزارع، كما يصل سعر الكيلو للمستهلك إلى نحو 115 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-2-2024 بنحو 112 جنيها في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 125 جنيهًا للكيلو.

- روزي برابر 11 جنيهًا.

- بط مسكوفي آر 45 جنيهًا.

- كتكوت أبيض شركات 21 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 7 جنيهات.

- كتكوت ساسو جيل أول 22 جنيهًا.

- بط فرنساوي 33 جنيهًا.

- بط مولار 42 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 16 جنيهًا.

- بلدي هجين عال 9.5 جنيه.

- كتكوت جيل ثانٍ 13.5 جنيه.