120 ألف جنيه مكافأة للمشاركين في العروض الرياضية خلال احتفالات العيد القومي لجنوب سيناء

وافق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على صرف مكافأة مالية لكل المشاركين في العروض الرياضية باستاد الرياضي وقدرها 120 ألف جنيه توزع على جميع المشاركين دون استثناء، موضحا أن فوز فريق جنوب سيناء وصعوده إلى الدوري الممتاز دليل على أن القيادة السياسية ترعى باهتمام الرياضة في سيناء.

جاء ذلك خلال حفل نظمته مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء بالاستاد الرياضي بمشاركة 1000 من مراكز الشباب وفرق الأندية الرياضية، في إطار الاحتفالات باستعادة طابا، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والسيد عوض، عضو مجلس النواب، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء.

الكشافة ومعرض المشغولات

بدأت الاحتفالات بافتتاح المحافظ معسكر الكشافة المقام في أرض المعارض بالقرية الرياضية، واستمع إلى أصغر شبل في الكشافة عن مبادئ الكشافة ومخترعها، وأثنى المحافظ خلال جولته على معرض المشغولات اليدوية الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة (أندية الفتاة والمرأة) بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وأشاد المحافظ بمستوى المشغولات اليدوية التي تقدمها المرأة والفتاة السيناوية في معارض ديارنا والمعارض الدولية والمحلية، وقال إن المحافظة حريصة على المشاركة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والتضامن الاجتماعي.

أغنية تحيا مصر ياريس

وقدم كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، أغنية بعنوان «تحيا مصر ياريس»، وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية قدرها 5000 جنيه لكل مشارك في فريق الكورال، وقرر تسجيل الأغنية الحصرية داخل أحد الاستوديوهات ووضعها على الصفحة الرسمية للمحافظة والبوابة الإلكترونية لتكون شعار للمحافظة.

وقدمت مدرسة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء، عروضا فنية، وشاركت كافة المدارس بمديرية التربية والتعليم في العروض التي أقيمت صباح اليوم في الاستاد الرياضي بطور سيناء، في إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي الذي يواكب عودة طابا.