طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على مناطق في وسط وجنوب غزة

قال بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية في غزة، إنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية شنن غارات على مدينة الزهراء، جنوب غزة في المنطقة الوسطى، مشيرا إلى أنّها استهدفت منزلًا، ما أدى إلى ارتقاء شهداء ومصابين في هذه الغارة التي استهدفت هذا المنزل.

استشهاد 3 وإصابة آخرين في مخيم البريج

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت غارات أخرى استهدفت مخيم النصيرات في وسط مدينة غزة، ومخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وأصيب عدد آخر من المواطنين بإصابات مختلفة.

غارات إسرائيلية على حي الزيتون

تابع مراسل القاهرة الإخبارية، بأنّ الغارات الإسرائيلية لم تتوقف على حي الزيتون في مدينة غزة، ومنطقة الشجاعية التي توجد في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، حيث إنّ الغارات لم تتوقف منذ ساعات الصباح في اتجاه تلك المنطقة، فيما تواصل المدافعية الإسرائيلية إطلاق قذائفها بشكل مباشر باتجاه الشريط الساحلي الشرقي لقطاع غزة.