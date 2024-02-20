قبل عرضه في رمضان 2024.. تعرف على شخصيات مسلسل الحشاشين

بدأ العد التنازلي لموسم الدراما الرمضانية 2024، والذي يشارك به مجموعة كبير متنوعة من الأعمال الدرامية، وعلى رأس القائمة مسلسل الحشاشين للمخرج بيتر ميمي، والذي يتطرق من خلاله إلى جماعة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح، وهي الجماعة التي كان يستخدم أفرادها في اغتيال عدد من الشخصيات المهمة في التاريخ بالشكل الذي يخدم مصالحه السياسية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

ويجمع مسلسل الحشاشين في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية والعربية، وفيما يلي أبرز الشخصيات التي يؤديها الممثلين في المسلسل:

- كريم عبد العزيز (حسن الصباح)

يجسد الفنان كريم عبد العزيز شخصية حسن الصباح مؤسس جماعة الفدائيين، والذى استولى على قلعة ألموت لتكون مقر تمركزه مع رجاله الذين كانوا يقومون بعمليات اغتيال لشخصيات سياسية تخدم أهدافهم وتزرع الخوف في قلوب الأمراء والحكام.

- فتحي عبد الوهاب (نظام الملك)

كان وزيرا للسلطان السلجوقي ألب أرسلان، وكانت تجمعه علاقة صداقة قديمة مع حسن الصباح في فترة الدراسة، وكان ثالثهم عمر الخيام، وتعاهد الأصدقاء الثلاثة فيما بينهم على أن يساعدوا بعضهم في حال وصول أحدهما إلى منصب مرموق. ولكن عندما وصل نظام الملك إلى الحكم بدأت حالة من العداء بينه وبين صديقه القديم حسن الصباح، الذى أرسا أحد رجاله لاغتيال «نظام الملك» وبالفعل نجح في ذلك.

- نيقولا معوض (عمر الخيام)

يجسد الفنان اللبناني نيقولا معوض شخصية الشاعر والعالم عمر الخيام، والذي كانت تجمعه علاقة صداقة بحسن الصباح في مرحلة من حياتهم قبل أن يتجه الصباح إلى تأسيس جماعته.

- أحمد عيد (زايد بن سيحون):

يجسد الفنان أحمد عيد ضمن أحداث مسلسل الحشاشين شخصية زايد بن سيحون وهو أحد قيادات جماعة الحشاشين

- السلطان ملكشاه سلطان المسلمين (إسلام جمال):

يقوم الفنان إسلام جمال بتجسيد شخصية السلطان ملكشاه ة هو ثالث سلاطين الدولة السلجوقية، والذى تولى حكم الدولة بعد وفاة والده ألب أرسلان.

- دنيا زاد (ميرنا نور الدين)

تقوم الفنانة ميرنا نور الدين بشخصية دينا زاد زوجة حسن الصباح ضمن أحداث المسلسل

- برزك أميد (سامي الشيخ)

يجسد الفنان سامي الشيخ دور «برزك أميد» ثاني حكام جماعة الحشاشين الذي عينه حسن الصباح خلفا له قبل وقت قصير من وفاته.

- السلطان باركياروق (عمر الشناوي)

يجسد الفنان عمر الشناوي دور السلطان باركياروق الابن الأكبر للسلطان جلال الدولة ملكشاه، ودخل في صراعات حول الحكم مع أشقاءه بعد وفاة والدهم.