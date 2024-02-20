منطقة مطروح الأزهرية تحتفل بليلة النصف من شعبان

شهد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، احتفالية معهد بنين مطروح النموذجي، بحلول ليلة النصف من شعبان مع طلاب الأزهر.

فضل ليلة النصف من شعبان

وقال رئيس منطقة الأزهر بمطروح، اليوم، إن هناك فضلًا عظيمًا لليلة النصف من شعبان وأفضل الأعمال للتضرع إلى الله وأعمال الخير مستحبة فيها، واستعرض الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن بالمنطقة، الأحداث والمناسبات العظيمة التي حدثت في ذلك الشهر ومنها السر الإلهي وراء تحويل القبلة، وفرض الصيام والزكاة.

إنشاد وابتهالات الأزهر

وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية بمطروح أن فقرات الحفل تنوعت ما بين الانشاد والابتهالات الدينية وخطبه قصيرة لأحد الطلاب عن فضل شعبان والتي نالت استحسان الحضور.

الاحتفال بالنصف من شعبان

ووجه رئيس المنطقة الأزهرية الشكر لمدير المعهد الأزهري فضيلة الشيخ حافظ محمد، والأخصائي الاجتماعي هاني سمانة لحسن التنظيم وأداء الطلاب المتميز خلال الاحتفال بالنصف من شعبان.

جدير بالذكر أن المنطقة الأزهرية تنظم عدة احتفالات في المعاهد الأزهرية المختلفة بمراكز ومدن المحافظة حول النصف من شعبان وفضائله.