ليلة النصف من شعبان 2024.. 5 أعمال تهذب النفس وتغفر الذنوب

أيام قليلة تفصل جموع المسلمين عن إحياء ليلة النصف من شعبان 2024، وهي ليلة اتفق بعض الفقهاء والعلماء على جواز الاحتفال بها من خلال التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والأعمال الصالحة، فقد روى البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت «لم يكن النبي صلّى الله عليه وسلّم يصوم شهراً أكثر من شعبان، فإنّه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يملّ حتى تملّوا، وكان أحب الصلاة إلى النبي ما دُوْوِمَ عليها وإنْ قلّتْ، وكان إذا صلّى صلاة داوم عليها».

5 أعمال في ليلة النصف من شعبان 2024

وحول الأعمال التي يستحب فعلها في ليلة النصف من شعبان 2024، فقد أوصى النبي بعدد من الطاعات، كما أشار القرآن الكريم إلى بعض الأعمال التي تقرب العبد من الله عز وجل، سواء في ليلة النصف من شعبان أو شهر شعبان أو باقي أيام السنة بشكل عام.

وقال الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف في حديثه لـ«الوطن» إنَّ تلك الأعمال تهذب النفس وتغفر الذنوب، وجاءت كالتالي:

1 - القيام وقراءة القرآن مثلما جاء في قوله تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾.

2- قراءة القرآن الكريم إذ جاء في كتاب الله: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾.

3- التهجد حسبما ذكر الله عز وجل: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾.

4- ذكر الله فقد جاء في القرآن الكريم: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾.

5- الصيام، وهو هدي النبي في شعبان، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان» رواه البخاري ومسلم.

موعد ليلة النصف من شعبان

ووفق دار الإفتاء المصرية، فإنّ موعد ليلة النصف من شعبان يبدأ من مغرب يوم السبت 14 شعبان 1445هـ الموافق 24-2-2024، وينتهي فجر الأحد 15 شعبان 1445هـ الموافق 25-2-2024.

فضل شهر شعبان

كما أشارت دار الإفتاء إلى أنَّ شهر شعبان يعيد تهيئة الفرد لصيام رمضان فيجب استغلاله جيدًا، ومن صور الاستعداد للشهر الفضيل الحرص على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس عنه، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب دعائه.