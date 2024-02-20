«القاهرة الإخبارية»: مزاعم إسرائيلية بتحقيق أهداف العمليات العسكرية جنوب غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم بأن العمليات العسكرية في جنوبي قطاع غزة بمحيط مستشفى ناصر الطبي وخان يونس بدأت تحقق أهدافها المنشودة، إذ بدأت عمليات الحفر للوصول لفتحات الأنفاق هناك، والتي قد تنهي الأهداف العسكرية المرسومة في خان يونس.

ما وراء العمليات العسكرية في خان يونس

وأضافت «شمسية»، خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن تصريحات جيش الاحتلال بشأن العمليات العسكرية في خان يونس توصل رسائل تفيد بأنه سيكون هناك اجتياح بري لرفح وإثارة المخاوف في صفوف الفلسطينيين، وأيضا تحديا للقرارات وللجهود الدبلوماسية المُفروضة من قبل الإدارة الأمريكية بوساطة مصرية وقطرية.

خطة تكتيتة استراتيجية لتحركات إسرائيل

وتابعت: «بعض التحليلات تذهب إلى أبعد من ذلك، وتقول إن العملية العسكرية في رفح لن تتم قبل منتصف إبريل القادم، ويجب أن يكون هناك خطة تكتيتة استراتيجية موضوعة لتحرك جيش الاحتلال الإسرائيلي».