موعد صلاة الضحى وحكم المداومة عليها.. سنة عن النبي

يحرص الكثير من المسلمين الانتظام على صلاة الضحى خاصة في هذه الأيام المباركة، ومع حلول شهر رمضان المبارك، إلا أن البعض قد لا يعلم ما هو موعد صلاة الضحى وكيفية صلاتها.

موعد صلاة الضحى

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أوضح عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، موعد صلاة الضحى، قائلا إنه وقت امتداد الشمس وارتفاع النهار، أو من طلوع الشمس حتى يرتفع النهار وتبيض الشمس جدًا إلى قريب من نصف النهار، وقيل عن توقيتها أيضا حتى إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده، موضحًا أن موعد صلاة الضحى من بعد ارتفاع الشمس إلى ما قبل زوالها، ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار.

تعرف على موعد صلاة الضحى

وقال مفتي الجمهورية، في حديثه عن موعد صلاة الضحى، أنها هى الصلاة التي سنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الضحى عند ارتفاع النهار، وجعلها صلى الله عليه وآله وسلم مجزئة عن جميع الصدقات المطلوبة على جميع سلاميات بدن الإنسان، أي عظامه في كل يوم شكرًا لله تعالى على نعمته وفضله.

المداومة على صلاة الضحى

وأضاف المفتي، أن المداومة على صلاة الضحى مستحبة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في فضلها وحث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المحافظة عليها، مشيرًا إلى أنها سُنة مؤكدة، وأقلها ركعتان باتفاق الفقهاء، واختلفوا في أكثرها.

وأشار إلى أنه في مذهب الحنفية وبعض الشافعية أن صلاة الضحى أكثرها اثنتا عشرة ركعة، وذهب فقهاء المالكية، وأكثر الشافعية وهو المعتمد عندهم، والحنابلة إلى أن أكثرها ثماني ركعات، ويرى بعض العلماء أنه لا حد لأكثرها فيجوز للمسلم أن يصلي الضحى عدد ما شاء من ركعات دون تقييد بعدد معين.