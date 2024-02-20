«الإفتاء» توضح كيفية الاغتسال من الحيض

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال بشأن كيفية الاغتسال من الحيض عبر موقعها الرسمي، حيث أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنّ الاغتسال من الحيض أو التطهر من العادة الشهرية يتم بتعميم للبدن بالماء مع النية.

وأكد أنّه يتم الاغتسال من الحيض بعد انتهاءِ الحيض بانقطاعه أو بمرور أكثر مدَّته المقررة شرعًا، والمقدَّرة بخمسة عشر يومًا، وهي أقصى مدة الحيض على المفتى به، ويكفيها حينئذٍ غسل واحد تنوي به التطهر من الحيض والجنابة معًا أو من أحدهما.

الإغتسال من الحيض

وأوضح المفتي في فتواه عبر موقع دار الإفتاء أنّ الاغتسال من الحيض يتطلب الغسل الكامل بأن ينوي المسلم الطهارة، ثم يغسل يداه 3 مرات، وبعد ذلك يغسل موضع الأذى، ثم يتوضّأ كوضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه 3 مرات يروي بها أصول شعره، وبعد ذلك يعمّ بدنه بالمياه، فيبدأ أولًا من الشق الأيمن، ثم ينتقل إلى الشق الأيسر، مع مراعاة وصول المياه إلى شعره وكل أجزاء جسده.

واستدل المفتي على ذلك مما روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بيَمِينِهِ علَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ فيُدْخِلُ أصَابِعَهُ في أُصُولِ الشَّعْرِ، حتَّى إذَا رَأَى أنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ علَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أفَاضَ علَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ».