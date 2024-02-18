موعد وقت صلاة الضحى ومتى تنتهي؟.. فضلها عظيم

تعد صلاة الضحى من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة أوصى بها الرسول الكريم، ولذلك يكثر سؤال متى وقت صلاة الضحى ومتى تنتهي، ويأتي ذلك الحرص على أداء صلاة الضحى، لما ورد في الحديث، عن أبي ذَرٍّ الغِفَارِي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى»، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

متى وقت صلاة الضحى ومتى تنتهي

وحول إجابة سؤال متى وقت صلاة الضحى ومتى تنتهي، قال الشيخ عبدالهادي زارع، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى رُمْحَيْن في عين الناظر إليها، ويتابع: «ويُقدر بخمسٍ وعشرين دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس وينتهي وقتها قبل زوال الشمس ويُقدر بأربع دقائق قبل دخول وقت صلاة الظهر»، لافتاً إلى أنّ فرق التوقيت قد يغير الموعد وذلك وفق إحداثيات المكان.

فضل صلاة الضحى

وحول فضل صلاة الضحى قال «زارع»، إن من فضائل تلك الصلاة بالتحديد أنها من أسباب مغفرة الذنوب ولو كانت مثل زَبَدِ البحر؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْر».