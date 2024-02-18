سيارات مستعملة استيراد الخارج بأقل من 200 ألف جنيه.. اعرف المواصفات (صور)

حال كنت تبحث عن سيارة مستعملة للاستيراد من الخارج، فما عليك إلا أن تختار إحدى تلك السيارات المنشورة على مواقع السيارات المستعملة الأوروبية من أجل شراء واحدة، إذ تتميز السيارات المستوردة من الخارج بحالة جيدة وأسعار ومواصفات خاصة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أبرز السيارات المستعملة في دول الخارج والتي لا تتعدى سعر السيارة منها عبر المواقع الخاصة ببيع السيارات المستعملة عن 200 ألف جنيه، وفقا للأسعار المعلنة عبر مواقع الإنترنت، كأرخص سيارات مستعملة للبيع في عام 2024 من الخارج، بحسب موقع «autoscout24» الألماني.

سيارات مستعملة أوروبية أقل من 200 ألف جنيه

سيارة Volvo v50 موديل 2006

تم عرض السيارة على إحدى مواقع بيع السيارات المستعملة بمحرك يصل لـ1600 CC

تعمل السيارة بنظام الوقود بنزين 95

تصل القوة القصوى للسيارة لـ 136حصانا

تباع السيارة بسعر 180 ألف جنيه سيارة BMW116 موديل 2006

عرضت السيارة المستعملة على أحدى مواقع البيع الأوروبية وتعمل بنظام الدفع الخلفي.

تعتمد السيارة في آلية عملها علي محرك يصل لـ1600 CC.

تصل القوة القصوى للسيارة إلى 115 حصانا

تصل السرعة القصوى للسيارة لـ 250 كيلومترا/ ساعة

يتم بيع السيارة على الموقع بسعر 198.67 ألف جنيه.

سيارة Volvo v70

تصل القوة القصوى للسيارة إلى 243 حصانا.

الحد الأقصي لسرعة السيارة يصل لـ 230 كيلومترا/ ساعة.

يتم بيع السيارة عبر الموقع بسعر 164 ألف جنيه.

سيارة BMW 745 موديل 2006

أفاد الموقع بأن عدد الكيلو متر الخاص بالسيارة هو 378194 كيلومترا.

تعمل السيارة بنظام الأوتوماتيك.

تستخدم السيارة البنزين كوقود.

يصل الحد الأقصي لأداء السيارة 329 حصانا.

يبلغ سعر السيارة على الموقع 195 ألف جنيه.



Hyundai i30 موديل 2006

أفاد الموقع بأن السيارة استخدمت مسافة 148.569 كم.

تعمل السيارة بنظام البنزين.

يصل أداء السيارة لقوة 99 حصانا.

يبلغ سعر السيارة على الموقع بمبلغ الـ 197 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن الحكومة تعفى السيارات من الضريبة الخاصة بالوارد، لكن يجب تحصيل رسم تنمية، وكذا ضريبة القيمة المضافة، وضريبة جدول، كما تدفع السيارة قيمة الجمارك على السيارات حال الاستيراد الشخصي، كما يتكفل صاحب السيارة مصاريف الشحن من بلد البيع وحتى الميناء الذي يحدده في مصر.