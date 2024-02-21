تعد أماكن عمل الأشعة في المستشفيات الحكومية بالإسكندرية واحدة من أكثر الخدمات احتياجًا للمواطنين، إذ إنه يتم تخصيص مستشفيات لأشعات معينة وتكون أسعارها أقل بكثير من المستشفيات الخاصة والاستثمارية، وهي الخدمة المتاحة عبر 13 مستشفى في المدينة الساحلية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل أماكن عمل الأشعة في المستشفيات الحكومية بالإسكندرية عبر 13 مستشفى متاحة تنقسم إلى 4 أقسام من الاشاعات «المقطعية، الرنين المغناطيسي، الماموجرام، أشعة مقطعية على العين» وذلك حسب الاعلان الرسمي من مديرية الصحة بالإسكندرية وذلك في إطار تقديم خدمة للمواطنين.

أماكن الأشعة المقطعية في الإسكندرية

وفرت صحة الإسكندرية أماكن الأشعة المقطعية في 8 مستشفيات بالمدينة الساحلية وهم كالآتي:

1. مستشفى أبو قير

2. مستشفى العامرية

3. مستشفى الحميات

4. مستشفى برج العرب

5. مستشفى رأس التين

6. مستشفى الجمهورية

7. مستشفى صدر المعمورة

8. مستشفى صدر كوم الشقافة

أماكن الرنين المغناطيسي في الإسكندرية

1. مستشفى رأس التين

2 مستشفى العامرية

أماكن أشعة الماموجرام في الإسكندرية

1. مستشفى رأس التين

2. مستشفى الجمهورية

أماكن الأشعة المقطعية على العين في الإسكندرية

يوجد مكان واحد فقط لإجراء الأشعة المقطعية على العين في الإسكندرية عبر المستشفيات الحكومية وهو داخل مستشفى الرمد.