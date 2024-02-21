كيف تتعامل مع خيانة صديقك الأنتيم؟.. أزمة روجينا في مسلسل سر إلهي

التعامل مع خيانة صديقك المقرب تجربة صعبة ومؤلمة للغاية، وتختلف طريقة التعامل مع الموقف باختلاف الشخصيات وطبيعة العلاقة والظروف المحيطة، وهي القضية التي يناقش مسلسل سر إلهي في رمضان 2024، جانبًا منها، بعد تعرض روجينا إحدى بطلات المسلسل، إلى الخيانة من قبل صديقتها المقربة.. فما التصرف الصحيح للتعامل مع تلك التجربة الصعبة؟

روشتة للتعامل مع خيانة الأصدقاء

يقول وليد هندي استشاري الصحة النفسية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن تقبل المشاعر السلبية التي تنجم عن خيانة الصديق، ضمن الأسباب التي تساعد على التعافي بشكل أسرع، في إشارة إلى أن الشعور بالغضب والحزن والارتباك والخذلان بعد خيانة صديقك أمرًا طبيعيًا، ومحاولة تجاهله قد يزيد من الأزمة، بالتأكيد على أن هناك العديد من الطرق لتفريغ تلك الطاقة السلبية، منها الكتابة في دفتر يوميات أو التحدث مع شخص تثق به، مع الحصول على الوقت الكاف لمعالجة مشاعرك، وعدم الضغط للتعافي بشكل سريع.

يرى هندي، أن التعبير عن تلك المشاعر الغاضبة للأصدقاء المقربين أو الأهل بوضوح وهدوء، يساهم في الخروج من تلك الدائرة السلبية، على أن يساهم ذلك في عدم اتخاذ قرارًا سريعًا غير مرتب.

روجينا تتعرض للخيانة في سر إلهي

لا شك أن تخصيص أوقات للحصول على راحة من ضجيج الحياة والأحداث المتسارعة، يساهم بشكل كبير في الحصول على الراحة والاسترخاء، وإلى جانب ذلك يجب تعزيز هذا الشعور بممارسة أنشطة محببة قد تساعدك على الشعور بالسعادة، مع العلم أن كل ذلك لا يغني عن طلب مساعدة الطبيب حال عدم الشعور بالراحة والقدرة على ممارسة حياتك الطبيعية بعد كل ذلك، بحسب وليد هندي.

وتظهر روجينا في دور سيدة قوية تواجه الغدر من زوجها وأشقائها وصديقتها، وتتعرض للسرقة والخيانة من المقربين إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها وتبدأ رحلة مليئة بالمواجهات والتحديات.