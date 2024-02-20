لعبة روجينا في مسلسل سر إلهي.. هل يساعدك الشطرنج على التخلص من طاقة الغضب؟

تشارك الفنانة روجينا في السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل «سر إلهي» الذي تلعب فيه دور البطولة بتجسيد شخصية «نصرة» السيدة التي تواجه صعوبات وأزمات كثيرة في حياتها، ويُظهر البرومو الخاص بالمسلسل اعتماد «نصرة» على ممارسة لعبة الشطرنج لتحجيم غضبها وإدارة أزمات حياتها؛ ما طرح سؤالًا في أذهان كثيرين حول تأثير الشطرنج في التخلص من طاقة الغضب وإدارة الأزمات.

لعبة الشطرنج وإدارة الأزمات

تعتبر لعبة الشطرنج من الألعاب الاستراتيجية المميزة التي تساعد في تعزيز مهارات المخ وقدرته على التفكير، من خلال اعتمادها على وضع الخطط وتقدير كل حركة وما يترتب عليها، وأيضًا توقع تفكير المنافس وحركته، بحسب توضيح الدكتورة صفاء حمودة، استشاري الصحة النفسية، خلال حديثها لـ«الوطن».

«لاعب الشطرنج طول وقت اللعبة بيحتاج يكون في كامل تركيزه ويبقى هنا والآن وإلا هيخسر ويتقاله كِش مات»، وفقًا لـ«حمودة»، التي أوضحت أنه من خلال هذه الاستراتيجية تعزز لعبة الشطرنج من مهارات المخ لإدارة الأزمات والنزاع والتفكير بشكل منطقي يتضمن التفكير العميق واليقظة والإلمام بتوابع كل خطوة وتحجيم المشاعر، إلى جانب فهم طريقة تفكير المنافس وتوقع خطواته ورد فعله.

هل يساعدك الشطرنج على التخلص من طاقة الغضب؟

وإلى جانب حسن إدارة الأزمات تساعد أيضًا لعبة الشطرنج في التخلص من طاقة الغضب من خلال إقحام المخ واستغلال كل طاقته في التفكير لوضع خطط اللعبة لتجنب الهزيمة، وبالتالي إبعاده تمامًا عن التفكير في المشكلة أو مسببات الغضب: «لعبة الشطرنج بتساعد إننا نفصل دماغنا عن مشاعر الغضب ويكون كل تركيزنا في اللعبة»، بحسب «حمودة».

أحداث مسلسل «سر إلهي»

وتدور أحداث مسلسل «سر إلهي» بطولة الفنانة روجينا حول سيدة من حي شعبي، تدخل في صراعات عديدة، وتعتمد بشكل كبير في إدارتها على ممارسة لعبة الشطرنج ويعد المسلسل التعاون الثالث بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما قدما سويًا مسلسلي «انحراف» و«ستهم».