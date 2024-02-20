دراما رمضان 2024.. منصة «واتش إت» تكشف عن صور جديدة من كواليس مسلسل سر إلهي

نشرت منصة «واتش إت» صورًا جديدة من كواليس مسلسل سر إلهي الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، إلى جانب مجموعة من الفنانين منهم رنا رئيس ومحمد ثروت ومي سليم ومجموعة كبيرة من نجوم الفن.

كشفت منصة «واتش إت» عن صور جديدة من كواليس مسلسل سر إلهي الذي يواصل أبطاله التصوير حتى الآن، إذ ظهر في الصور الفنانة روجينا ومراد مكرم ومحمد ثروت وأحمد مجدي وغيرهم.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي في إطار الإثارة والتشويق حول نصرة الذي تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما يغدر بها أقرب الناس إليها، ما يقودها إلى الانتقام.

أبطال المسلسل

ويشارك في هذا المسلسل كوكبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم الفنانة روجينا ورنا رئيس ومحمد ثروت وأحمد مجدي ومي سليم ونهى عابدين وتأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.