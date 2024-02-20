محافظ كفر الشيخ: 15 خدمة قدمتها سيارة المركز التكنولوجي المتنقل خلال أسبوع

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال سيارة المركز التكنولوجي المتنقل في تقديم الخدمات وإصدار التراخيص الفورية للموطنين، للتيسير على متلقي الخدمات وأصحاب المحال التجارية الذهاب إلى مقر المركز التكنولوجي الثابت لتوفير الوقت والجهد والمال، وذلك للاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة، والتي تستهدف تقديم الخدمات في القرى والمراكز ومناطق التجمعات السكنية بمدينة كفر الشيخ.

تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل

وقال المحافظ، إنّه تم تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة كفر الشيخ، لإصدار جميع الخدمات والتراخيص التي يُقدمها المركز الثابت، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، لافتًا أنّ سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجي المتنقل، مزودة بطاقم عمل مكون من 2 موظف شباك، وموظف خزانة إلكتروني ليتم الدفع إلكترونيًا من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلي لترتيب دور متلقي الخدمة، لمواكبة التطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وأصحاب المحال التجارية في الوقت المحدد للخدمة.

تقديم 15 خدمة طلب ترخيص متنوع خلال الأسبوع الجاري

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّ سيارة المركز التكنولوجي المتنقل قدمت 15 خدمة طلب ترخيص متنوع خلال الأسبوع الجاري، وإصدار 8 رخص فورية، مشيرًا إلى أنّه يتم توجيه سيارات المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم الخدمات المتعددة، في إطار تكليفات القيادة السياسية بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كافة الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية بالمحافظة.