افتتاح دورة «فقه الصيام» للأئمة والخطباء بـ«أوقاف كفر الشيخ»

انطلقت فعاليات دورة «فقه الصيام» للأئمة والخطباء بمديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وعملًا على النهوض بمستوى الأئمة علميًا ومعرفيًا، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، ومتابعة الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شؤون الإدارات.

افتتاح دورة «فقه الصيام» لـ100 إمام وخطيب

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، افتتاح دورة «فقه الصيام» من مسجد الفتح الشهير بـ«الاستاد» بمدينة كفر الشيخ لعدد 100 إمام وخطيب من العاملين بأوقاف كفر الشيخ.

وتناولت هذه الدورة الحكمة من فرض الصيام، ودوره في تنمية روح التكافل الاجتماعي، والترابط والشعور بالمسئولية تجاه الفقراء والمساكين، وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

تناول بعض الأحكام المهمة والمتعلقة بالصيام

كذلك تناولت الدورة بعض الأحكام المهمة والمتعلقة بالصيام، خاصةً ما يتعلق بالمريض والمسافر والحائض والنفساء، ومرضى الربو، وأحكام وضع القطرات في العيون، وبيان أنّ أحكام الإسلام قائمة على التيسير.

وافتتح دورة «فقه الصيام» التوعوية التربوية الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وحاضر فيها الدكتور عماد هدى، أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ.