التحالف الوطني يكشف طرق التبرع لأهل غزة في رمضان 2024

نشرت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، طرق التبرع لأهل غزة في رمضان 2024، للمساهمة في حملات الإغاثة الفورية ودعم أهل غزة بمواد غذائية وبطاطين وألحفة وأدوية ومستلزمات طبية، مع اقتراب شهر رمضان؛ لتقديم الدعم والعون في هذه الأوقات الصعبة حتى يتخطوا محنتهم، إذ أعلن التحالف مد جسر بري متواصل من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

طرق التبرع لأهل غزة في رمضان 2024

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن طرق التبرع لأهل غزة في رمضان 2024، من خلال رقم حساب المؤسسة الموحد في كل بنوك مصر 45004500، والموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة من هنــا، ابلكيشن فودافون كاش، ابلكيشن وفروع فوري، أو من خلال إرسال رسالة نصية من الهاتف المحمول على رقم 9509.

التبرع لأهل غزة من خلال بنك الطعام

وأعلن بنك الطعام المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن طرق التبرع لأهل غزة في رمضان 2024، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك من خلال الضغط هنــــا، أو من خلال رقم الحساب الموحد 888777 بجميع البنوك، أو الاتصال على رقم 16060 للتحصيل من المنزل.

طرق التبرع من خلال مؤسسة الأورمان

وأوضحت مؤسسة الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، طرق التبرع لأهل غزة في رمضان 2024، تكون من خلال موقعها الرسمي من هنـــا، أو على الاتصال على رقم 19455 للتحصيل من المنزل، أو من خلال التواصل على رقم واتس آب على 01220048659، من خلال جميع البنوك باسم جمعية دار الأورمان، فوري 990، ممكن 534، كاش كول 6710، سداد ORM.EG.S8، ضامن 166، خدماتي 952، ڤودافون كاش #98*9*.

طرق التبرع لأهل غزة في رمضان 2024 من خلال صناع الخير

حددت مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، طرق التبرع لأهل غزة في رمضان 2024 من خلال االتبرع علي حساب صناع الخير 200200 بجميع البنوك المصرية، أو عن طريق ميجا خير بإرسال رسالة قصيرة فيها 200200 علي رقم 9797، كود فوري 9427 ويمكن التبرع من خلال الاتصال بالخط الساخن 15101 للتحصيل من المنزل.

طرق التبرع لأهل غزة في رمضان 2024 من خلال صناع الحياة

أعلنت مؤسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن طرق التبرع لأهل غزة في رمضان 2024، من خلال موقعها الالكتروني، ‏‎‏‎فودافون كاش من خلال الكود*9*40#، ‏‎فوري على كود 950، أو الاتصال على 16563من خلال منافذ أمان.

طرق التبرع لأهل غزة في رمضان 2024 من خلال مصر الخير

أعلنت مؤسسة مصر الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن طرق التبرع لأهل غزة في رمضان 2024، من خلال موقعها الإلكتروني من هنـــا، أو من خلال تطبيق الهاتف https://mekeg.net/app، أو الاتصال بـ 16140 أو من جميع فروع المؤسسة والمكاتب الميدانية في كل محافظات مصر.