القاهرة الإخبارية: الجيش الفرنسي يدمر مسيرتين في البحر الأحمر كتب: شريف سليمان 05:02 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024 سفن حربية في البحر الأحمر.. أرشيفية دمّر الجيش الفرنسي مسيرتين في البحر الأحمر، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «مياه البحر الأحمر» توجه تحذيرا لسكان الغردقة من الخزانات الأرضية «القاهرة الإخبارية»: اليونان تقود عملية الدرع الأوروبية في البحر الأحمر «القاهرة الإخبارية»: ألمانيا تستعد لإعلان قرار مهم بشأن مهمة أوروبا في البحر الأحمر لجنة الرياضة بـ«النواب» تتفقد المراكز الشبابية في البحر الأحمر تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر بشير عبدالفتاح: التحرك الأوروبي في البحر الأحمر ليس الأول من نوعه البحر الأحمر بقلم شريف سليمان