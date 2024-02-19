«مياه البحر الأحمر» توجه تحذيرا لسكان الغردقة من الخزانات الأرضية

طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أهالي مناطق «مبارك 11 - 12 - 13 -14» بمدينة الغردقة، إلغاء الخزانات الأرضية، واستخدام خزانات بلاستيكية بغطاء محكم فوق الأرض.

ضمان المحافظة على جودة مياه الشرب

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إلى أن إلغاء الخزانات الأرضية الخرسانية أسفل الأرض يأتي لضمان المحافظة على جودة مياه الشرب طبقا لتوصيات لجنة الإصلاح البيئي والمكافحة المتكاملة من وزارة الصحة.

أرقام تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين

وقال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنها تتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين على رقم الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحي «125»، ويمكن تلقي استفسارات المواطنين حول الشكاوى وكذلك مواعيد الضخ الجديدة عبر رقم 01002899956.