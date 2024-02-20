موعد التظلم على نتيجة وظائف الأوقاف 2023.. أئمة ومدرسون

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، الاستعلام عن نتيجة مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف للعام الثاني 2023.

ومن المقرر أن يتيح الجهاز الاستعلام عن نتيجة المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

ويبدأ فتح باب التظلم غدا ولمدة أسبوعين، وتعد المسابقة المذكورة هي المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها الجهاز عام 2022؛ لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف 3000 إمام و3000 عامل بالوزارة، على أن تجرى على 3 أعوام مالية.