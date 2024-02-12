«التنظيم والإدارة» يستعد لفحص بيانات المتقدمين للوظائف الحكومية.. باقي 3 أيام

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، للبدء في عمليات الفحص والتدقيق ومراجعة بيانات المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية التي قرر الجهاز مدّ التقديم لها حتى يوم 15 فبراير الجاري.

فرصة 3 أيام للتقديم

ويتبقى من الزمن فرصة 3 أيام، بدءا من اليوم الى منتصف ليل يوم 15 فبراير2024 كأخر موعد للتقديم في الوظائف الحكومية المعلن عنها في 7 جهات حكومية، هي وزارة التربية والتعليم، وخبراء وزارة العدل، ومصلحة الطب الشرعي، وهيئة البريد، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل.

رابط التقديم للوظائف الحكومية

ويتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الرابط التالي الذي يعمل بكفاءة الآن، للتقديم لهذه الوظائف، على موقع بوابة الوظائف الحكومية: Https://jobs.caoa.gov.eg، وذلك في موعد أقصاه منتصف ليل يوم الخميس المقبل.

«الوطن» تستعرض أهم التفاصيل عن الوظائف الحكومية المتاح التقديم لها حاليا، كي يتعرف عليها الذين لم يتقدموا لها حتى الآن على النحو التالي:

1- مسابقة وظائف المعلمين

العدد المطلوب: 11 ألفا و114 خريجا.

التخصصات: معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية «الأول، الثاني، الثالث» بجميع المحافظات.

2- مسابقة تعيينات وظائف الطب الشرعي

الجهة: وزارة العدل

عدد المطلوبين للتعيين: 81.

التخصصات المطلوبة:

- معاون طبيب شرعي معملي.

- معاون طبيب شرعي ميداني.

- معاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة.

- وظيفة حرفي سادس «ب».

- وظيفة عامل تشريح بالمستوى الوظيفي السادس «ب»ز

3- مسابقة وظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل

عدد المطلوب تعيينهم: 243

التخصصات:

- معاون خبير حسابي.

- معاون خبير زراعي.

- معاون خبير هندسي تخصص «مدني أو عمارة».

- معاون خبير هندسي تخصص «هندسة بحرية».

- معاون خبير هندسي تخصص «ميكانيكا».

- معاون خبير هندسي تخصص «كهرباء».

- معاون خبير هندسي تخصص «حاسبات ومعلومات».

4- مسابقة وظائف هيئة البريد

عدد المطلوبين للوظائف: 900

التخصصات المطلوبة:

1- مهندسون وعددهم 19 في التخصصات التالية:

- مهندس ميكانيكا سيارات.

- مهندس كهرباء.

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس تخطيط النقل.

- مهندس تشغيل وسائل النقل.

- 2 أخصائي بريد وعددهم 861

- أخصائي بريد.

- أخصائي مكتب بريد.

- أخصائي خدمة عملاء.

- محامون قانونيون بالدرجة الثالثة وعددهم 20

5- المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

العدد المطلوب: 10 مهندسين.

التخصصات المطلوبة:

(مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات- مهندس عمارة).

6- مسابقة وظائف الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل

العدد المطلوب: 96

التخصصات:

مهندس ميكانيكا

- مهندس كهرباء

- مهندس تصميم مدني

- مهندس تصميم معماري

- مهندس اتصالات

- مهندس كهرباء حاسبات

- مهندس إشارات -

مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق

- مهندس تنفيذ

- مهندس عطاءات وعقود

- مهندس حصر ومستخلصات

- مهندس مبان

- مهندس مراقبة جودة

- مهندس مساحة

- مهندس بحوث

- مهندس ميكاترونيك

- 5 وظائف أخصائي شئون مالية (درجة ثالثة تخصصية)

7- تعيينات وظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل

العدد المطلوب 6 في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 47 لسنة 1973.