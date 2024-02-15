«التنظيم والإدارة» يعلن طرح 21 ألف وظيفة في 8 وزارات وهيئات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طرح 21 ألفًا و766 وظيفة في المحافظات، في 8 وزارات وهيئات، خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، ويمكن التقديم عليها من خلال مكاتب البريد.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان له، أنّه يجوز أنّ يتقدم الشخص لأكثر من وظيفة، طالما لم يجري التعامل مع كل وظيفة على أنها مسابقة مستقلة وقائمة بذاتها.

الأوراق المطلوبة للوظائف

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة المؤهل الدراسي.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وستعلن باقي الأوراق تباعًا.

وستتوفر وظائف في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بنحو 18 ألفًا و886 وظيفة معلم مادة.

وظائف وزارة الأوقاف

وكشفت وزارة الأوقاف حاجتها إلى 1000 وظيفة إمام وخطيب، إضافة إلى 1000 وظيفة عامل، ليصبح إجمالي الوظائف التي تحتاج إليها 2000.

وظائف وزارات «البيئة والعدل والنقل»

- وتحتاج وزارة البيئة إلى 24 باحثًا بيئيًا.

- الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل: 24 مهندس بناء سفن، و4 أخصائيي حاسب آلي.

- مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل: 250 باحثًا قانونيًا و50 مهندسًا.

- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: 120 أخصائيًا زراعيًا بالحجر الزراعي.

- الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل: 100 سائق و70 عامل رصف.

- الهيئة العامة للأبنية التعليمية: 238 وظيفة.