رئيس «الشيوخ»: نتطلع لتدعيم العلاقات مع الإمارات في جميع المجالات

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس، اليوم، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش، والوفد المُرافق من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات

ورحب عبدالرازق، بأعضاء الوفد الاماراتي رفيع المستوى، مؤكدا أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات وتطلعه لتدعيمها على كافة المستويات في ظل خصوصية العلاقة بين الرئيسين الشقيقين عبدالفتاح السيسي ومحمد بن زايد آل نهيان.

وأكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية بين مصر والإمارات ودورها الكبير ليس في تحقيق مصالح الشعبين المصري والإماراتي فقط بل والشعوب العربية والإسلامية كلها في ظل ماتمر به المنطقة من أزمات وتحديات خاصة مايحدث في غزة وما يواجهه الشعب الفلسطيني الشقيق من كوارث إنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن رئيس مجلس الشيوخ الدور المصري والإماراتي الداعم لإنهاء الحرب على غزة، ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء غزة.

العلاقات المصرية الإماراتية لها طبيعتها الخاصة

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن تقديره لحسن وحفاوة الاستقبال التي لقيها الوفد منذ حضوره القاهرة، مؤكدا أن العلاقات المصرية الإماراتية دائما لها طبيعتها الخاصة، لافتا إلى أن مصر قلب العروبة النابض ولها مكانتها الكبيرة ولا بد من التنسيق معها حول كافة القضايا والتحديات.

وشدد على توحد الرؤى بين مصر والإمارات نحو الوقوف مع أهلنا في غزة.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبي فوزي وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، والسفيرة الدكتورة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.