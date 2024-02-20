رئيس «صحة النواب» عن «فيروس X»: الوضع مطمئن في مصر

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن كل الاحتمالات واردة فيما يخص انتشار فيروس X، ما لم يجرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروسات التي باتت منتشرة في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك في معرض رده حول صحة المسار الذي سيشهده العالم حسبما وصفه تيدروس جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، بشأن وجود جائحة جديدة ستكون أكثر فتكا من كوفيد 19 وستهاجم العالم كله، لاسيما في ظل عدم اكتراث الأشخاص بالدرس المستفاد من فيروس كورونا.

وأضاف رئيس لجنة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «فيروس X ليس له وجود في الحقيقة، لذلك جرى تسميته بهذا الاسم باعتباره فيروس افتراضي قابل للحدوث من عدمه، وهذا ما سيحدده سلوكيات البشر وعدم الاكتراث والتعلم من تجربة كوفيد 19».

كيفية مواجهة فيروس X

ووجه رئيس لجنة الصحة رسالة للمواطنين قائلًا: «لا تقلقوا ولكن احذروا وحديثي أشير فيه إلى أنَّ الوضع مطمئن في مصر، ونجحنا في مواجهة كوفيد 19، ومعظم الإصابات الآن لا تحتاج إلى الحجز أو الرعاية داخل المستشفى، لاسيما أن فيروس كورونا رغم تحوراته المتعددة أصبح أقل فتكا وشراسة ويتم التعامل معه بأدوية خافض الحرارة ومضادات الالتهابات».

واستكمل: «الحذر سمة بشرية يجب مراعتها في هذه الظروف لتجنب الإصابة بأي فيروسات»، مناشدًا المواطنين بضرورة تحقيق المسافات الآمنة والتباعد في الأماكن المزدحمة، والحصول على الراحة حال الإصابة بنزلات البرد الشديدة.

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية

يُشار إلى أنَّ المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية كان قد حذر من عواقب وخيمة سيشهدها العالم إثر انتشار جائحة جديدة أكثر فتكا من «كوفيد -19» وقد اسماها «فيروس X».