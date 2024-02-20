استشارية نفسية لـ«السفيرة عزيزة»: الشخص الانفعالي لديه درجة عالية من الإبداع

قالت الدكتورة أسماء علاء الدين، استشاري العلاج النفسي، إنه من الدارج أن الشخص العصبي هو الذي ينفعل بشكل مستمر، كما يتم الخلط بين المشاعر والانفعالات وكأنهما مرتبطان ببعضهما البعض، مشيرة إلى أن المشاعر هي ما يشعر به الشخص ويدوم لوقت طويل، ولكن الانفعال يكون لحظيا نتيجة مؤثر خارجي لفترة قصيرة جدًا.

الانفعالات تأثيرها سلبي على الصحة الجسدية

وتابعت علاء الدين، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهى عبدالعزيز: «الانفعالات السلبية أو الإيجابية لها تأثير فيما بعد على صحة الإنسان وتسبب مشكلات جسدية، والمشاعر الوجدانية تغير في فسيولوجية الجسم وبناء على ذلك تحدث مشكلات جسدية فيما بعد، ولذلك نهتم في العلاج النفسي بمصطلح الثبات الانفعالي».

وأضافت أن أغلب الناس المنفعلين لديهم إبداع، موضحةً أن طوال الوقت يكون لديهم رحلة بين الوعي والخيال، وإذا لم يكن لديهم درجة عالية من الانفعال لن يصبح بإمكانهم الإبداع بشكل كبير، المبدع يكون لديه كم هائل من المشاعر والانفعالات.