الكويت وقطر تطالبان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان بغزة

أعربت الكويت وقطر عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «إكسترا نيوز».

وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية

وشددت الكويت وقطر على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية.

وطالب البلدان، المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة.

تقديم المساعدات الإنسانية

وأكدت الكويت وقطر، تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها بفعالية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين.