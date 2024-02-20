وزير التنمية الكندي: تخصيص 40 مليون دولار لدعم المساعدات المقدمة إلى غزة

أكد وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، تقدير دور مصر ودعم جهودها في المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيدا بجهود الهلال الأحمر المصري المكثفة في توصيل المساعدات لسكان غزة.

أضاف الوزير في لقاء مع نفين القباجوزيرة التضامن الاجتماعي، أن بلاده خصصت مبلغ 40 مليون دولار كندي بهدف دعم المساعدات المقدمة لأهالي غزة، وذلك عبر المنظمات الدولية والأممية الشريكة مع الحكومة الكندية، التي تقوم تباعاً بتوجيهها للجانب المصري ومنه للجانب الفلسطيني.

أعرب عن ثقته في الحكومة المصرية في تذليل أي تحديات إدارية قد تشوب عمليات نقل المساعدات أو زيارات السادة الأجانب، مؤكداً أهمية التكاتف من أجل توفير تيسير دخول مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.