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أسعار السلع الغذائية في مبادرة كلنا واحد 2024 بمحافظة الدقهلية

كتب:

آية حسنين
06:01 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
مبادرة كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

أعلنت وزارة الداخلية أسعار السلع الغذائية في مبادرة كلنا واحد 2024 بمحافظة الدقهلية، إذ جاءت بتخفيضات تصل إلى 40% على مختلف السلع الغذائية بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الدقهلية

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن أسعار السلع الغذائية في مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الدقهلية، جاءت كالتالي:

- سعر كيلو السكر 27 جنيها.

- سعر كيلو الأرز من 27 حتى 30 جنيها.

- سعر الزيت يبدأ من 40 جنيها للعبوة الصغيرة وتصل 90 جنيها 1 لتر.

- كيلو اللحوم من 240 إلى 280 جنيها.

- الدواجن من 110 حتى 130 جنيها على حسب الحجم.

- كيلو المكرونة 29 جنيها.

- لتر الحليب 38 جنيها

- علبة الفول 32 جنيها.

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بقلم آية حسنين