 مواعيد المباريات المؤجلة في دوري القسم الثالث بمنطقة الإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم عن موعد إقامة مباريات الجولة 20 لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر التي كانت مؤجلة نظرا لسوء الأحوال الجوية في بطولة دوري القسم الثالث المجموعة 11 والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف عامر حسين المشرف على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، وحسن إسماعيل المدير التنفيذي ومقرر اللجنة.

مواعيد المباريات

وقررت منطقة الإسكندرية لكرة القدم إقامة مباريات الجولة 20 لدوري القسم الثالث المجموعة 11 يوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري، في الساعة الثانية والنصف مساء، بالشكل التالي:

- مركز شباب العامرية مع مركز شباب إيتاي البارود وتقام على ملعب العامرية.

- المنتزه ضد نظيره بدر على ملعب المدينة الشبابية.

- ‏مركز شباب أبو حمص مع مركز شباب أبو المطامير على ملعب أبو حمص.

- ‏مركز شباب المعمورة ضد مياه البحيرة على ملعب المعمورة.

- ‏نادي أصحاب الجياد مع نظيره مركز شباب الدلنجات على ملعب استاد الجامعة.

ميدو يتصدر الجدول

وتصدر نادي ميدو جدول ترتيب فرق دورة الترقي من القسم الرابع إلى القسم الثالث بدوري منطقة الإسكندرية لكرة القدم، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى من دورة الترقي بثلاث نقاط، وجاء في المركز الثاني مركز شباب الناصرية بنقطة واحدة، يليه مركز شباب العبور بنقطة، وحل رابعا نجوم الحضرة بلا نقاط.