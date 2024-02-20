«التخطيط العمراني»: خرائط جديدة للأحوزة العمرانية بكل أنحاء الجمهورية

أكد الدكتور ياسر حلمي، ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أنه خلال أسبوع ستجري موافاة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ببيان مكتوب عن خطة الهيئة للانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية، وجار إعداد مخططات استراتيجية لكل القرى على مستوى الجمهورية.

خرائط جديدة للأحوزة العمرانية بكل أنحاء الجمهورية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، ولمتابعة إجراءات اعتماد الأحوزة العمرانية، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى لتحقيق فرص متكافئة للتنمية من خلال إضافة مساحات جديدة لبعض المحافظات التي تعاني من نقص الموارد.

وقال «حلمي»: «هناك أكثر من 8 آلاف عزبة مذكورة اسما في بيان وزارة التنمية المحلية، وغير واردة على الخرائط للاستدلال، و96% من القرى جرى إعداد أحوزة عمرانية لها، ومعتمد لها مخطط استراتيجي».

وتابع: «الهيئة تعد مخططات استراتيجية فقط، وتسلمها للمحافظة، وهناك الرقابة والإشراف، والهيئة لا تتنصل من تحديث الأحوزة العمرانية، وكان يجب أن نستدل على الـ8 آلاف عزبة».

أوضح أن هناك مشروع إنتاج خرائط محدثة لجميع الكيانات على مستوى الجمهورية، بحيث تجري معرفة أماكن جميع التجمعات، فهناك طرح لأكثر من 500 قرية و6000 عزبة للتحديث، والطرح الثاني ألف قرية وأكثر من 7000 عزبة للتحديث.

وعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأنه طلب من رئيس هيئة التخطيط العمرانى السابق والحالي، بيانا بالأحوزة العمرانية بعد إقرار أن «الأحوزة تسبب إشكالية لمصر كلها، ولم نتسلم حتى الآن أي توضيح».