رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عضو «رياضة النواب»: مراكز الشباب لها دور كبير في تنمية وتطوير المجتمع

كتب:

محمد أباظة
04:56 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

وجهت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، الشكر للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، وجميع الأعضاء، بشأن تشكيل لجنة وعمل زيارة ميدانية لمحافظة البحر الأحمر للمرور على مراكز الشباب ومعاينتها على أرض الواقع.

إحلال وتجديد مراكز شباب الغردقة

وقالت حارص، في تصريحات على هامش زيارة الوفد لعدد من مراكز الشباب بالغردقة، أن ذلك يأتي استجابة لطلب الإحاطة المقدم منها بشأن إحلال وتجديد بعض مراكز الشباب فى المحافظة، موضحة أن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مراكز الشباب والرياضة، لها دور كبير في تنمية وتطوير المجتمع، وتعزيز روح الانتماء والتعاون بين أفراده، مشيرة إلى أن مراكز الشباب والرياضة تساعد على توفير بيئة آمنة ومحفزة للشباب لممارسة أنشطة رياضية متنوعة.

وقالت إن اللجنة بدأت زيارتها التفقدية بمعاينة كل من «أرض الاستاد- مركز شباب الغردقة- مركز شباب الميناء»، وذلك بمدينة الغردقة، للوقوف على الاحتياجات الخاصة بالملاعب.

وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

وتوجه وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، أمس، إلى محافظة البحر الأحمر؛ لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية في عدد من مراكز المحافظة، وذلك في جولة ميدانية لمدة ٤ أيام للعمل علي حل بعض المشكلات التي تواجه تلك المنشآت.

ويضم وفد اللجنة كل من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة، والنائب درويش مرعي، والنائب خالد بدوي، والنائبة آية مدني، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب أسامة عبد العاطي، والنائب محمود توشكي والنائبين السيد قاسم وايلاريا حارص عن محافظة البحر الأحمر ومن أمانة المجلس عاطف مرعي، أمين لجنة الشباب، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبد العظيم.

اقرأ المزيد:

لجنة الشباب والرياضة بالنواب تنعى العامري فاروق: فقدنا رمزا رياضيا

شروط وإجراءات التقديم لعضوية لجنة الشباب والمناخ من الشباب والرياضة

وزير الشباب الكويتي يترأس وفد بلاده في اجتماع لجنة وزراء الشباب والرياضة بمجلس التعاون الخليجي في مسقط

لجنة الشباب والرياضة بالنواب تناقش خطة الوزارة في حضور أشرف صبحي
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.