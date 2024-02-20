«الأرصاد» تعلن تحسن الأحوال الجوية.. هل تستمر حتى نهاية الأسبوع؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر ودافء نهارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون الطقس مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

«الأرصاد» تعلن تحسن الأحوال الجوية

وأكدت هيئة الأرصاد أنّ من المتوقع أن يكون هناك تحسن في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدءًا من غدٍ الأربعاء، ويكون هناك فرص لتكوّن شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء

وجاءت درجات الحرارة غدًا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 08 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12 درجات مئوية.

درجات الحرارة الخميس 22 فبراير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 13 درجات مئوية.