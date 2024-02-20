هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. وأمطار خفيفة شمالا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، حيث تتراجع فرص سقوط الأمطار الغزيرة أو المتفاوتة الشدة في حالة الطقس اليوم.

أمطار خفيفة في طقس اليوم

وأضافت الأرصاد في تقرير صادر عنها، أنّه نتيجة تكاثر السحب المنخفضة في حالة الطقس اليوم على السواحل الشمالية للبلاد، حيث يصاحبها أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق متفرقة من المحافظات المطلة على البحر المتوسط، لكنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية في تلك المناطق.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وتشهد قيم الحرارة العظمى والصغرى ارتفاعا ملحوظا خلال طقس الأيام المقبلة، حيث تصل الزيادة على بعض محافظات جنوب البلاد لتسجل 32 درجة، ما يمثل ارتفاعا ملحوظا عن المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، وفق ما أكدت عليه الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن».

درجات الحرارة الأربعاء 21 فبراير

القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الخميس 22 فبراير

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 23 فبراير

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 11 درجة.