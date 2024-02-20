رغم تحسن حالة الطقس.. «الأرصاد» تناشد المواطنين بعدم تخفيف الملابس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تراجع تكاثر السحب الممطرة وزيادة فترات سطوع الشمس خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى وجود ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة خلال ساعات النهار على جميع أنحاء الجمهورية.

تحسن في حالة الطقس

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو بالهيئة، أن البلاد ستتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ويمنع تكاثر السحب، ويزيد من الأرتفاع التدريجي في الحرارة، وبذلك يصبح هناك تحسن في حالة الطقس بدء من اليوم الثلاثاء وحتى الأسبوع المقبل.

وتابع: «تسود أجواء شتوية لطيفة في الصباح الباكر، وطقس دافء خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة مع بداية ساعات المساء، وشديد البرودة في ساعات الليل المتأخرة، حتى الصباح الباكر»، لذا يجب الالتزام بارتداء الملابس الشتوية المناسبة خلال فترات النهار، وعدم تخفيف الملابس خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن.

درجات الحرارة الصغرى الليلة

القاهرة 13

أكتوبر 12

بنهــــا 13

دمنهور 13

وادي النطرون 12

كفر الشيخ 12

المنصورة 13

الزقازيق 13

شبين الكوم 12

طنطا 11

دمياط 12

بورسعيد 13

الإسماعيلية 10

السويس 12

العريش 10

رفح 10

رأس سدر 13

نخل 6

كاترين 4

الطور 14

طابا 11

شرم الشيخ 15

الإسكندرية 11

العلمين الجديدة 10

مطروح 10

السلوم 8

سيوة 7

رأس غارب 13

سفاجا 13

مرسى علم 15

شلاتين 15

حلايب 16

أبو رماد 15

رأس حدربة 16

الفيوم 10

بني سويف 10

المنيا 9

أسيوط 8

سوهاج 9

قنا 11

الأقصر10

أسوان 11

الوادي الجديد 10

أبو سمبل 12