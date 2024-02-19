إلغاء رحلتي شركة مصر للطيران إلى مطار ميونخ في ألمانيا غدا

قالت شركة مصر للطيران، إنه بالإشارة إلى التعليمات الواردة إلينا من إدارة مطار ميونخ الألمانى ، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار ميونخ يوم غدا الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 ، فقد تقرر إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS787 بخط سير القاهرة/ ميونخ، ورقم MS788 بخط سير ميونخ/ القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024.

مناشدة عملاء رحلات مصر للطيران لميونخ لمراجعة تذاكرهم

وأضافت الشركة فى بيان صحفي اليوم، أنه يرجي من عملاء مصر للطيران المسافرين على الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصرللطيران علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصرأو الرقم الأرضي 090070000أو الرقم الدولي 97142306666+أو الرقم الدولي 966122297777+أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي .