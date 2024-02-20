رئيس جامعة المنيا يشهد اللقاء التعريفي لأطباء الامتياز دفعتي ديسمبر الماضي

حرص الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، على الالتقاء بأطباء الامتياز بكلية الطب البشري، دفعتي ديسمبر 2023 بالنظام القديم والحديث، في لقاء تعريفي نظمته كلية الطب وإدارة المستشفيات الجامعية؛ للتعريف بأساسيات العمل داخل مستشفيات جامعة المنيا والضوابط والواجبات والسمات العامة للعمل للنهوض والارتقاء بمستوى خريجي الكلية، وتقديم أفضل خدمة للمرضى داخل المستشفيات.

لقاء تعريفي لأطباء الامتياز

شهد اللقاء التعريفي حضور الدكتور حسام شوقي، عميد الكلية، والدكتور إيهاب رفعت، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام، والدكتورة هند مؤنس، مساعد المدير التنفيذي ومديرة برنامج أطباء الامتياز، ولفيف من الأطباء.

وفي بداية كلمته، أثنى رئيس الجامعة على دور الأطباء وما يقدمونه من خدمات إنسانية جليلة للمجتمع ولأفراده، مؤكدًا أن مهنة الطب تُعد من أرقى وأسمى المهن التي تتطلب من صاحبها الجد والاجتهاد والتعلم والصبر والالتزام الكامل، والحفاظ على رقي التعامل مع المرضى، مضيفًا أن الجامعة لم تتأخر عن تقديم كل ما يسهم في رفع الكفاءة الطبية.

التعريف بحقوق وواجبات طبيب الامتياز

وشرح «فرحات» لأطباء الامتياز، ما نفذته الدولة المصرية من ضخ الاستثمارات في البنية التحتية في المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا، وما شهده القطاع الصحي من تطورات كبيرة، وافتتاحات عدة لصروح طبية تستهدف خدمة العملية التعليمية، وخدمة المجتمع صحيًا، وتقديم أفضل خدمة لائقة للمرضى، لافتًا إلى ما تم اعتماده من الخطة المستقبلية للمستشفيات، بإنشاء مدينة طبية متكاملة، وما وضعته الجامعة من رؤية واستراتيجية متكاملة لاحتياجات المستشفيات الجامعية بها.

كما تم التعريف بحقوق وواجبات طبيب الامتياز ومتطلبات العمل، بالإضافة إلى تعريف الأطباء بالدورات التدريبية التي ستُقدم لهم من خلال تطبيق Academy Incision المدعم من بنك المعرفة المصرية، وعن طريقه يتم تحسين المهارات الطبية والجراحية، وتطوير الأداء الفردي، وأداء الفريق في غرف العمليات، وتبادل المهارات وتحسين النتائج الإكلينكية باعتباره دليل تعلم ودليل مرجعي.