نقيب الأطباء: ملاحظات على مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الجديد

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن النقابة لديها ملاحظات عديدة على مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة الجديد.

وأوضح «عبد الحي»، خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن دعوة وزير الصحة لمناقشة القانون قبل عرضه على رئاسة الوزراء خطوة جيدة، وتم التوافق على بعض النقاط.

قانون المنشآت الطبية الجديد

وأضاف أن مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد لا يجب أن يتم تطبيقه بأثر رجعي، نظرًا لما تحقق من استقرار لكثير من مقدمي الخدمة الطبية.

وتحدث عبد الحي عن مسألة إعادة التتراخيص، مطالبًا بضرورة التيسير في هذا الأمر، وأن يكون هناك تجديد الترخيص وليس إعادتها من جديد بكافة إجراءاتها.

وعلق على مسألة وجود مدخل خاص للمنشآت الطبية وفقا للقانون الجديد، متسائلا عن كيفية تخصيص مدخل للمركز الطبي الذي يقع في الدور الثاني أو الثالث.